桃園機場累計8人染疫，包含7名清潔人員和1名防疫計程車司機。行政院長蘇貞昌今天下午赴中央流行疫情指揮中心視察，受訪時表示，桃園是國門第一線，呼籲國人給防疫人員、清潔人員、防疫計程車司機支持，個人防疫要做到位，不要成為破口。

蘇貞昌表示，今天來指揮中心是要和前進指揮所指揮官王必勝和桃園市長視訊，幫他們加油打氣；目前桃園雖然突然增加本土病例，但都在掌控中，指揮中心也立刻做出相對應措施，「但我們還是戰戰兢兢」，呼籲國人同胞加強防疫。

媒體詢問國內醫療量能是否充足，蘇強調，特別感謝醫護人員把關兩年多，我們已做足準備，量能充足，雖然負擔有增加但可控，也加強入境規範，要求各航空公司配合，希望不要增加過多負擔。

去年4月太魯閣事件造成49人死亡，罹難者家屬近日發起「搜尋蘇院長」活動，表示嘗試諸多方法仍無法聯繫上蘇貞昌。對此蘇回應「可能是個誤會」，悲劇發生後，政府負起責任，盡各種方法照顧，這次要求見面，我們也特別請行政院發言人羅秉成與他們聯絡，大家要見面是為了解決問題，相關同仁都有努力，希望不要有誤會。