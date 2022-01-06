POS廠伍豐(8076)受惠訂單能見度良好、配合轉型效益顯現，2022年營運可望持續成長，激勵股價近期轉強。今（6）日在買盤敲進帶動下獲買盤敲進，放量勁揚8.78％至37.8元，創去年7月初以來近半年高點，截至午盤維持逾7％漲幅，領漲工業電腦族群。

伍豐受惠歐美經濟活動復甦帶動客戶訂單需求回溫、配合高毛利產品貢獻增加，帶動2021年前三季營收及獲利同步回升。由於疫情使企業加快數位轉型進度，自助結帳、物品辨識、無人商店等應用增加，帶動POS及自助（KIOSK）接單動能強勁，看好明年相關需求會再增加。

同時，伍豐近年致力拓展非POS的安卓、自助解決方案及加值服務平台業務，隨著後疫情時代帶動數位轉型專案落地，去年POS營收貢獻降至約85％，安卓升至10％、自助亦有5％。由於不同領域的商業合作機會均處於上升趨勢，對今年營運表現優於去年樂觀看待。

雖然零組件缺料上漲問題仍持續影響出貨，但伍豐表示已可將成本上漲轉嫁給客戶，且目前整體料件準備相對充足、可掌握上半年訂單需求，預期今年上半年成本及原料供應可望優於去年下半年，僅約5％的IC物料仍較吃緊。

伍豐看好安卓產品銷售持續成長，將鎖定物流運輸、倉儲、互動式廣告等市場爭取早期先行者。自助產品目前已穩固切入服務及零售業，規畫每年新切入1～2個新市場，以長照為目標切入醫療保健市場，並透過互惠開放的加值服務平台，發展軟硬整合服務模式。

伍豐表示，公司透過發展軟體加值服務整合硬體銷售，發展「產品即服務」（DaaS）的軟硬整合服務模式持續轉型，以「訂閱服務」模式創造可預期的長期穩定營收，今年將在歐洲部分地區試行，使工業電腦的伍豐轉型為科技的伍豐。