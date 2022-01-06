空軍防空暨飛彈指揮部台東某部隊一名黃姓一等士官長，在109年11月某日因夜間晚歸，未向當天晚上擔任值星官的同連劉姓三等士官長報備，遭到劉員口頭警告，但身為高階的黃員竟然當場抓狂，先持安全帽丟劉，接著又痛罵對方三字經，經同袍報告長官後，黃員遭憲兵隊移送偵辦，台東地方法院依「對長官施暴罪」，判處黃員1年2月，宣告緩刑兩年，並繳交8萬元罰鍰。

根據判決書記載，黃姓一等士官長原來在空軍防空暨飛彈指揮部台東某部隊擔任一等士官長（現已退伍），黃員於109年11月21日凌晨，在臺東縣境內服役之連隊內，因回營晚歸卻未向值星官報備。

當天晚上負責該連值星官的劉姓三等士官長得知後，立刻向該連士官督導長二等陳姓士官長告知黃員尚未回營，陳姓士官長立刻對黃員進行口頭管教。

但黃員其明知劉員擔任該連值星官，係有命令權之長官，竟仍基於對於長官施強暴之犯意，持安全帽往劉員所站之方向扔擲，並以徒手方式扯抓劉員之衣領並掌摑巴掌，甚至當眾以「幹你娘、操你媽」等語辱罵。

黃員施暴的行為，經現場2位同袍見狀予以阻止後才停止，並向長官回報後，部隊立刻通知憲兵隊，將黃員帶走進行偵辦後，移送台東地檢署。

台東地檢署偵辦後，認為連值星官係由各排排長、副排長或資深士官擔任，有維護單位營規及軍紀安全之責，且承連長或上級值星官之指示，對該管連隊勤務或集合等行政事務具有指揮權。

檢察官調查，施暴的黃員與值星官劉員係屬同連，劉員當晚擔任該連值星官，對該連有行政事務之指揮權，則其對於同連的黃員來說，是有命令權的士官，自屬陸海空軍刑法所規定之「長官」。

檢察官認定，黃員所為，係犯陸海空軍刑法第49條第1項之平時對長官施強暴罪嫌，所為嚴重破壞軍紀，斲傷軍隊士氣及整體戰力，間接造成國防安全之負面影響，要求法官從重量刑。台東地方法院依「對長官施暴罪」，判處黃員1年2月，宣告緩刑兩年，並繳交8萬元罰鍰。