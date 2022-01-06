高雄市鳳翔國中梁姓女老師在上月1日執行導護工作時，遭闖紅燈的自小客車撞飛，高雄市長陳其邁要大家一起幫她集氣，也拜託802醫院能夠全力給予協助，陳其邁強調，打擊酒駕沒有假期，過年前有尾牙或宴會，假如酒駕，一定會徹底、從嚴來執行法律，也希望立法院現在臨時會已經開始修法，包括車輛的沒入，跟整個與酒駕相關的修法能夠從嚴修法。

陳其邁表示，昨天有去探望梁老師，教育局長謝文斌及所有同仁都非常關心她，大家一起幫她集氣，他也拜託802醫院就未來假如康復到急性期過後，康復到一段時間，後續復健拜託醫院能夠全力給予協助。

陳其邁強調，打擊酒駕沒有假期，今天取締，明天我們也會取締，不會有任何的假期，所以希望大家不要心存僥倖。

此外，在整個酒駕過程會從嚴執法，一定不會手軟，因此他提醒大家特別注意，在過年前有尾牙或宴會，假如酒駕，一定會徹底的、從嚴的來執行法律，也希望立法院現在臨時會已經開始在修法，就包括車輛的沒入，跟整個與酒駕相關的修法能夠從嚴修法。

至於募款部分，除在社會局有專戶，家屬也有一個帳戶，不過包括長庚醫院的照顧，到她未來口腔的整形，市府會協調長庚醫院及相關醫療資源，在未來復健，都會給予最大協助。