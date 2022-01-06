蔡英文總統今天表示，在疫情影響下，全球供應鏈重組，世界都看見臺灣產業的重要性，也希望和我們有所往來。到去年11月底，我們的出口已經連續17個月正成長，累計超過4000億美元。新的一年政府將持續協助產業創新轉型，建立強韌的產業供應鏈體系，讓臺灣的產業，能夠因應國際經貿環境的各種挑戰。

蔡英文總統上午接見「第26屆國家品質獎得獎企業代表」表示，此次得獎企業，從科技到傳統產業、醫療業，再到餐飲服務業，雖然行業不同，但大家都是在各自領域內，不斷持續創新經營品質，追求企業永續的卓越領導者。

她說，得獎的企業在獲得國家品質獎前，都曾獲得許多不同獎項的肯定，有很好的成績，是業界效法的典範。這樣精益求精的精神，不僅提供優質的產品和服務，對國家整體經營管理品質，帶來正面能量，讓Made in Taiwan品牌在國際受到肯定。

蔡英文提到，在疫情影響下，全球供應鏈重組，世界都看見臺灣產業的重要性，也希望和我們有所往來。到去年11月底，我們的出口已經連續17個月正成長，累計超過4000億美元，「這些都是大家一起努力的成果，非常感謝大家」。

她承諾，新的一年政府將持續協助產業創新轉型，建立強韌的產業供應鏈體系，讓臺灣的產業，能夠因應國際經貿環境的各種挑戰。她也要請得獎企業，繼續秉持國家品質獎的精神，「持續改善、追求卓越」，從領導、研發、顧客市場等經營面向，持續創新，創造更強的競爭優勢，政府民間一起提升臺灣產業競爭力，成為全球經濟發展的關鍵力量。