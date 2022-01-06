民眾若想要存款或提領現金，到ATM就可以完成。一名網友表示，近日在ATM點選相關功能時，發現螢幕的左下角出現一個選項為「點燈／安太歲」，令他滿頭問號，將其PO上網後，引發上千網驚呼，其中一名使用過的網友則說「過年真的超方便」。

原PO昨（5）日於臉書社團《爆廢公社》指出，下午到ATM提領現金，要點選服務項目時，發現螢幕左下其中一個服務項目，竟然是「點燈／安太歲」，他一臉疑惑，「我不知道現在的ATM這麼先進了」。

原PO發現ATM可以「點燈／安太歲」，大驚「我不知道現在的ATM這麼先進了」。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，逾3千網友也紛紛回應，「我用過！過年超方便的」、「數位安太歲真的好酷」、「不用跑去廟裡了耶」、「也太跟得上時代」、「那個點下去，螢幕就會顯示點燈完，然後你的帳戶就會被扣款喔」、「那是為了宮廟人流管制，直接讓信眾能遠端點燈」、「這個很多年前就有了耶！就只是銀行跟宮廟互相合作」、「不新增安太座功能嗎？我覺得安太座比安太歲重要太多了」。

留言中有網友表示，ATM點燈／安太歲功能，只要把金融卡插入，點選其功能後，輸入個人的手機號碼，再選擇想要的宮廟和點燈項目，確認數量後就會直接從帳戶扣款，ATM會印出回函表，填妥後寄回宮廟即完成，不僅方便也可以減少到宮廟群聚的風險。