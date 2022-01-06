美國聯準會（Fed）態度轉向鷹派，恐將提前升息，引發周三（5日）美股重挫近400點，其中科技股更暴跌逾3%成為重災區。股神巴菲特最青睞的市場指標本周飆升至211%新高，意味著投資人正在「玩火」相當危險，示警美股一場崩盤殺戮即將到來。

BusinessInsider報導，所謂「巴菲特指標」是指美股總市值除以美國最新一季GDP，常被投資人用來衡量美股是否過熱。

代表美股總市值的威爾夏5000（Wilshire 5000 ）指數周二盤中觸及48.99兆美元新高，而美國去年第3季GDP為23.2兆美元，兩者相除達到211%，遠高於2020年第2季創下185%，當時美國疫情全面大爆發，GDP狂掉了16%。

巴菲特在之前《財星》雜誌一篇文章中，稱讚以他名字命名的指標，強調該指標「可能是任何時刻衡量估值水準的最佳單一指標」，他警告，當指標接近200%時，意味著投資人正在「玩火」，這是相當危險的。

不過，巴菲特指標也並非完全精確。例如它將上一季GDP與當前股市價值進行比較，而GDP也不包括海外收入，但美國企業市值反映其在國內外業務的價值。

此外，自2020年初以來，新冠疫情抑制經濟活動，也壓低了GDP，同時促使美國政府和聯準會採取前所未有的刺激經濟措施，支援受影響企業和個人，在此過程中推高資產價格。因此，巴菲特指數的數據可能誇大失真，未來不排除隨著經濟復甦和企業回復生機而下滑。

巴菲特指標並非唯一預告股市過熱的指標。電影《大空頭》原型人物Michael Burry近期曾警告，美股「在刀尖上舞動」，所有崩盤即將到來；無獨有偶，傳奇投資者、GMO創辦人Jeremy Grantham也提醒，史詩般的泡沫敲響股市警鐘，預估泡沫將以驚人的速度破裂。