台鐵與雄獅旅遊合作的鳴日號觀光列車營運將滿1年，雄獅旅遊推出「限量版7日環島」7萬9900元起，帶旅客入住頂級飯店，並有其他3天2夜特色團3萬2900元起，總計8團、百餘名額，今日開賣38秒售完。

雄獅旅遊今日上午10時開放訂購鳴日號5月至6月行程，包含「限量版7日環島之旅」在內，8支團體旅遊商品在38秒內即被搶購一空。雄獅旅遊表示，為感謝民眾喜愛，接下來將爭取加開席次，盼能帶更多民眾體驗寶島之美。

雄獅旅遊表示，5月20日出發的7日環島趟次，為鳴日號首次推出長天數環島旅遊商品，行程將前往台南知事官邸盛大舉辦復古的「華燈初上」派對、欣賞NTSO台灣青年交響樂團限定版演出，列車還將首度緩行三義泰安見證壯闊火炎山美景，再走訪台灣4大極點車站，旅客將能入住全台票選頂級住宿第1名的太魯閣晶英酒店，以及華泰瑞苑墾丁賓館、瑞穗天合國際觀光酒店等。

據統計，截至中午12時止，候補人數達近200人，創下鳴日號最高紀錄；端午連假的趟次候補也約近百人，總計5、6月份鳴日號全部遊程超過500人候補。