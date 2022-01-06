來勢洶洶的Omicron已經入侵台灣，除了先前在北市防疫旅館的Omicron案例外，桃機群聚案目前也已經有2人確定是染Omicron，讓不少民眾非常擔憂。對此《中時新聞網》也整理出感染Omicron會有哪些症狀？第三劑要怎麼選？常見6大問題給民眾參考。

一、感染Omicron會出現哪些症狀？

感染Omicron後的症狀和感冒很類似，包括嚴重鼻塞、流鼻水、頭痛、身體痠痛、咳嗽、喉嚨痛（吞嚥時會比較不舒服）及嚴重疲勞虛弱。較少出現發燒症狀。

二、感染Omicron後重症及死亡率？

目前看來Omicron的傳播力比Delta更厲害，但是感染後重症與死亡率都比Delta還低。

三、有哪些人可以去打第三劑疫苗？

年滿18歲且打完2劑疫苗5個月的民眾可打第三劑。此外，罹患免疫力相關疾病的12歲以上民眾則可在打完第二劑28天後，預約接種第三劑基礎劑。

四、第三劑疫苗廠牌要怎麼選才好？

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議第三劑選mRNA疫苗（莫德納或BNT）或次單位蛋白質疫苗（高端）。根據國內研究，混打不同廠牌的疫苗，抗體最高的是mRNA疫苗，第二為高端，最後則是AZ。

五、第三劑疫苗有哪些組合可以選？

綜合專家與指揮中心的建議，第三劑混打組合有「AZ+AZ＋mRNA疫苗」、「AZ＋BNT＋BNT」、「AZ＋莫德納＋莫德納」、「莫德納＋莫德納＋莫德納」、「BNT＋BNT＋BNT」這幾種可以參考。

六、第三劑的副作用會不會更可怕？

第三劑副作用多是發燒、局部腫痛、倦怠或關節痛，第三劑選mRNA疫苗發生副作用的機率較高，而第三劑打mRNA疫苗出現心肌炎的機率仍舊屬於極罕見的情況。