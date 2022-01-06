國際疫情嚴峻，桃園機場群聚感染事件擴大，行政院長蘇貞昌今在行政院會表示，變種病毒迅速傳播，境外威脅風險遽增，機場已啟動三大加強防疫措施，希望在農曆春節結束前，中央跟地方嚴正以待，落實防疫措施嚴守疫情。

蘇貞昌指出，全球超過2.9億人確診，美國單日確診破百萬人，日本3個月來首次單日確診又突破1千例，韓國每天超過4千例。來自境外移入的風險遽增，過去一周我國有164例境外移入，近期桃園機場也有8名本土確診個案，所以政府要戰戰兢兢，不能掉以輕心。

蘇貞昌感謝指揮中心與桃園市政府以最快速度疫調、匡列、隔離、採檢，且已經在社區設採檢站，指揮中心也在桃園機場成立前進指揮所，就旅客動線改善，希望在最短時間內控制疫情。

邊境檢疫方面，前天已經實施入境旅客PCR報告新制，機場三大防疫強化措施，包含防疫計程車駕駛每3天PCR檢驗，機場內人員每周快篩、防疫旅館、計程車等，都要做到位。

蘇貞昌強調，國際疫情延燒，國內考驗才剛開始，希望高風險類別人員，只要符合規定，盡速接種第三劑疫苗，春節前仍要嚴正以待，祝福大家平安過好年。