象徵我國人力資源領域最高榮譽獎的2021年「國家人才發展獎」，日前頒獎典禮由行政院政務委員林萬億及勞動部長許銘春出席頒獎，鼓勵各界持續投入資源，高屏澎東轄區2單位榮獲「傑出個案獎」殊榮。

此次針對人才發展創新性實績新增「傑出個案獎」獎項，勞動部高屏澎東分署轄區推薦之瑞儀光電股份有限公司，重視人才培育與發展，運用勞動部「青年就業旗艦計畫」推動公司的「良師益友-Mentor機制」，大幅降低青年離職率，並導入eHRD數位轉型逐步優化學習平台，結合行動學習APP，打造學習Fun的職場環境，建立專業的職涯藍圖發展機制，進而提升公司競爭力。

另外，燁輝企業股份有限公司除了為員工與勞動部高屏澎東分署合作辦理「油壓概論與實務班」訓練課程，並導入勞動部資源發展內部認證與新進人員導師制度，又開發VR創新培訓課程等，透過完整訓、留、用配套措施來健全人才發展機制，縮短新進人員培訓時間及提升員工留任率。2家企業均發揮全方位人才發展綜效，獲得「傑出個案獎」殊榮。

高屏澎東分署長程泰運表示，人才培育與發展是企業永續經營的重要關鍵，除瑞儀光電及燁輝企業外，轄區的雲朗觀光股份有限公司高雄分公司，同樣以重視銀髮人才並著手中高齡人力活化運用獲得中小企業獎肯定；為提升國家人力資本與競爭力，將持續協助轄區內各個事業單位共同深耕人力資本，培訓人才並為永續人才發展努力。