香港政府快速祭出嚴厲防疫措施，周五起禁晚間內用，酒吧、健身中心、美容院等關閉14天。飲食界立法會議員張宇人指出，估計業界損失約40億港元（下同）營業額。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎則批評政府防疫政策失誤，要業界買單。

張宇人表示，飲食業界原本在農曆新年前後可以做過百億元生意，現在估計損失約40億元，他冀政府的防疫措施「張弛果斷」，當疫情受控，社區無出現病毒傳播，便要放寬措施。期望政府支援業界，給予援助，參照早前的防疫抗疫基金，按收緊防疫措施的時限釐定援助金額。他還呼籲業主減租，體諒業界。

另外，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎在電台節目表示，對政府決定感到徬徨憤怒，批評政府的防疫政策失誤，最後要業界埋單，形容是「毁滅式」。他認為政府關閉處所，亦應提供合理補貼或賠償讓業界應付租金。

香港美容業總會創會主席葉世雄也批評，政府事前沒有諮詢業界，對措施感到錯愕及憤怒，業界盡力配合防疫，但每次都拿美容業界等「祭旗」，認為犧牲得沒有價值。美容業界在農曆新年前客人預約最多，對14日後能否重開不感樂觀，預計損失最少30億元營業額。