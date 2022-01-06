🇰🇿This is what the area in front of the Almaty International Airport looks like now, which has been seized by protesters.

#Kazakhstan pic.twitter.com/tdVReOBvHy — The RAGE X (@theragex) January 5, 2022

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）周三說，由俄羅斯領導的前蘇聯軍事聯盟將派部隊到哈薩克，以協助當地維和，穩定因反對油價飆升所引發的大規模流血抗議。如今哈薩克全國已進入緊急狀態，將持續到1月19日。

據CNN和BBC新聞網等媒體6日報導，由於哈薩克面臨國安和主權威脅，由俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克等組成的集體安全條約組織（Collective Security Treaty Organization，CSTO）決定，將派「維和部隊」，到當地維和一段「有限的」時間。

而據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，俄羅斯5日晚已派維和部隊進入哈薩克，以鎮壓鄰國的暴力抗議。

哈薩克內政部在聲明中說，阿拉木圖（Almaty），奇姆肯特（Shymkent）和塔拉茲（Taraz）等地暴民用石頭、棍棒，汽油和汽油彈，攻擊地方政府辦公室，打破門窗並破壞財物。

身為CSTO主席的帕辛揚說，他們出兵是哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）面對國內動盪，向組織求援的結果。由於哈薩克動亂，已有8名警官和國民警衛隊喪生，並有317名執法人員受傷。

托卡葉夫說，「恐怖分子」已佔領阿拉木圖機場和5架飛機，並與市郊的部隊開戰。他並指控抗議者破壞國家制度，說他們其中許多人都在國外接受過軍事訓練。

哈薩克油藏豐富，是世界第9大國，自從獨立以來，吸引了外國投資，經濟成長強勁，但當局嚴厲鎮壓抗議活動，專制的治理方式有時引發國際關注。而俄羅斯和哈薩克關係密切，所有的載人太空船都從貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射升空。而在哈薩克的1900萬人口中，俄裔約佔了20%。