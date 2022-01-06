奉獻美術教育與創作超過一甲子的東海大學退休教授李惠正，秉持對故鄉濃郁的鄉土情，將一生所學回饋給家鄉的後代學子，8日起在南屯區萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦歸鄉書畫展，做為回饋鄉里的獻禮。李惠正說，退休能在故鄉舉辦「歸鄉書畫展」與鄉親見面，心中既激動又親切。

李惠正指出，他就讀師範時師事呂佛庭大師，亦步亦趨5﹅6年，後來轉學台北與東京兩地眼界漸開，還接受西式實體訓練充實又震撼。回憶當年來自全省各地學子，時而激辯與討論欲罷不能，似乎永遠都有討論不完的議題。

李惠正說，他出生於台中市筏子溪邊的農家，農村粗活都會做，肩挑負重健步行走與農人無異。早年的生活多少會影響日後思維及成長過程，他曾經對城市的人與事有些不適應；50歲調到東海大學任教景色心緒兩怡然，生活與畫作都有所增進。

李惠正表示，他在新竹時受教於李澤藩老師(李遠哲的父親)。澤藩老師常說：「我們是教育工作者要認真﹅要把心思放在學校與作品，如能成為畫家最好，不能則應把書教好！」澤藩老師的素樸與認真成了他的典範，但能否成為畫家對他成多餘的想法。

今年81歲的李惠正教授，畫過很長時間的西畫﹅抽象畫，後因對毛筆的自信又回到水墨世界。他說晚年水墨不同於既往，放棄繁瑣構圖與點染，捨棄了顏色只用黑色去概括世界；放棄了「五色」，當然有可慮之處，但這是為求其磅礡與淋漓。