嘉義縣長翁章梁今天早上到民雄鄉中和村社溝庄頭廟保安宮視察無障礙設施。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁與行動不便的民眾一起試用無障礙設施。（張亦惠攝）

嘉義縣政府與宗教團體正積極推動寺廟無障礙友善環境政策，嘉義縣長翁章梁今天早上到民雄鄉中和村社溝庄頭廟保安宮視察無障礙坡道設置情形，行動不便的陳先生非常感動，表示受傷坐輪椅20多年來，終於能入廟參拜。

翁章梁表示，嘉義縣老年人口與身障人口比例高，因身體關係行動不便需靠輪椅代步，到廟宇參拜很不容易，尤其農曆過年大家都要拜拜求平安，子女很容易因輪椅等問題沒辦法帶長輩入廟參拜，因此縣府極力推動寺廟無障礙，今年過年歡迎鄉親帶著家裡的長輩到無障礙廟宇求平安。

保安宮設置無障礙坡道造價9萬2400元，縣府核准補助3萬元，主體以鋼構基礎建造，採固定式坡道設計並設置不鏽鋼扶手。保安宮主委何文卿說，過去常看到坐輪椅的民眾在廟埕拜拜，過年快到了，為讓大家都能入廟參拜，無障礙設施不做不行，過程中因白鐵一直漲價，光材料費就要8萬多，感謝縣府的補助，讓便民設施順利完工。

截至2021年底為止，嘉縣友善寺廟無障礙設施已完成160座，目前還有30座寺廟有意願設置正在洽談中，預計今年年底友善寺廟能達300座。民政處長楊健人說，縣府積極推動寺廟打造無障礙友善環境，訂定「嘉義縣政府補助公所辦理寺廟無障礙坡道修繕補助計畫」，每案最高補助3萬，協助寺廟完善無障礙空間，讓更多行動不便民眾不因生理條件限制使用公眾環境。