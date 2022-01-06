隨著新冠肺炎變種病毒肆虐，全球各地再度陷入疫情的恐慌當中，不少人即使已接種疫苗仍接連感染新一波的變種病毒Omicron，就連好萊塢大明星也不例外。先前曾演出《黑豹》的好萊塢影星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）昨（5）日也在社群媒體上宣布感染新冠肺炎，接下來的活動也全面取消。

露琵塔尼詠歐昨日於推特上表示，自己已完整的接種完疫苗，接受新冠肺炎檢驗時仍呈現陽性反應，因此她已開始自主隔離，也會好好的照顧自己，她相信一定能很快復原與大家見面。最後露琵塔尼詠歐也不忘呼籲大家，一定要持續戴著口罩、接種疫苗，才能保護自己以及心愛的家人。

I too have tested positive for COVID-19. I'm fully vaccinated and taking care in isolation, so I trust I will be well. Please do all you can to keep yourself and others protected from serious illness. #StayMaskedAndVaxxed — Lupita Nyong'o (@Lupita_Nyongo) January 4, 2022

露琵塔尼詠自從在2013年演出電影《自由之心》而大放異彩後，陸續又在《黑豹》、《我們》、《STAR WARS》系列電影中演出，近期也將推出與范冰冰、潔西卡雀絲坦、潘妮洛普克魯茲等人聯合主演的新電影《355：諜影特攻》，但她宣布染疫後便無法再出席接下來的宣傳活動。

事實上，在變種病毒Omicron持續擴大的情況下，歐美娛樂圈不少大咖明星都接連確診，包含《金鋼狼》休傑克曼、《第六感生死戀》琥碧戈柏、英國女歌手Jessie J，甚至還有人因沒接種疫苗而染疫過世，因此葛萊美獎也宣布將活動延期至3月舉行。