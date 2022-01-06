與台灣友好的非洲國家索馬利蘭共和國（Somaliland）傳出尋求加拿大的國際承認及金援，指出獲得西方國家承認，對於索馬利蘭對抗中國大陸在非洲的影響力相當重要。

索馬利蘭。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）4日報導，索馬利蘭外交部長瑞格薩（H.E. Essa Kayd Mohamud Raagsale）近期走訪華府、倫敦及渥太華，重塑索馬利蘭的對外關係，後續美國國會代表團也拜訪索馬利蘭。

瑞格薩12月與加拿大全球事務部（Department of Global Affairs）官員會面，呼籲各國不要透過索馬利亞（Somalia）、而是直接援助索馬利蘭，他也希望索馬利蘭被承認為獨立國家，不過報導指出，除非西方盟友聯合，加拿大不太可能接受這項要求。

索馬利蘭於1991年宣布脫離索馬利亞後獨立，30年來索馬利蘭多數區域都維持和平，索馬利亞則持續陷入內戰，不過索馬利蘭至今未獲得國際社會廣泛承認。

瑞格薩說，「我們請加拿大進行比較，過去30年來，我們已經向世界展示了我們有自己的領土、自己的軍隊。」

索馬利蘭反對黨在去年舉行的國會及地方選舉中大勝，智庫國際危機組織（International Crisis Group）形容選舉結果是索馬利蘭邁向民主化的里程碑，「結果是動盪不安的非洲之角中令人耳目一新的好消息，當地大選後經常引爆暴力事件，根深柢固的勢力讓反對派獲勝相當罕見。」

針對瑞格薩的提議，加拿大全球事務部拒絕正面回應，發言人特倫布蕾（Geneviève Tremblay）表示：「加拿大享受與包括索馬利蘭在內的索馬利亞的雙邊關係，加拿大鼓勵索馬利亞聯邦政府及索馬利蘭區域政府就未來關係達成和平協議。」

瑞格薩稱，索馬利蘭只從國際捐贈者給索馬利亞的金援中取得一小部份援助，「98%都進到索馬利亞，可能2%抵達索馬利蘭」，他指控伊斯蘭激進組織「青年黨」（Al-Shabaab）從援助中分一杯羹。

他也指控去年夏天索馬利亞提供索馬利蘭快過期的新冠疫苗，期限只剩2天。他說索馬利蘭丟棄這批疫苗後，台灣介入、提供疫苗。

根據數據，加拿大在2019至2020年間金援索馬利亞3700萬加幣。加拿大全球事務部發言人特倫布蕾回應指出，加拿大並不是直接金援索馬利亞，而是透過國際機構或聯合國等非政府組織提供援助，重申加拿大支持「包括索馬利蘭在內等索馬利亞不同區域」的國際援助計畫。

杜拜環球港務集團（DP World）斥資擴充索馬利蘭海港。

索馬利蘭位處各大超級強權競逐影響力的非洲之角，全球10%的貿易都行經紅海及蘇伊士運河，索馬利蘭在連接紅海的亞丁灣（Gulf of Aden）又坐擁850公里海岸線，因此獲得許多國際貿易公司青睞，例如杜拜環球港務集團（DP World）就斥資4億美元在索馬利蘭的主要海港柏貝拉商港（Berbera）打造新的貨櫃碼頭。

同一時間中國大陸也持續在非洲之角擴展影響力，例如北京近期在吉布地（Djibouti）設立首個海外軍事基地，距離索馬利蘭邊境只有21公里。大陸也持續擴大在吉布地的投資，如今北京已持有該國超過70%GDP的債務。值得注意的是，北京在吉布地的軍事基地，距離美軍在非洲唯一的永久軍事基地勒蒙尼軍營（Camp Lemonnier）只有幾公里遠。

索馬利蘭是非洲少數幾個抵制北京一帶一路倡議下提供貸款、基礎建設的地區，2020年7月，索馬利蘭與台灣簽訂協議，互設官方代表機構，與北京希望外交孤立台灣的作法背道而馳。

瑞格薩說，索馬利蘭視北京的債務陷阱外交為「有毒的貸款」，最終將使借款人受制於北京。

他形容中國大陸在該區域是威脅，「如果我們簽署協議，接受中國成為我們的夥伴，代表該區域的水道自由可能會受到損害，這也是我們要美國人更加關注的原因。」

針對報導，中國駐加拿大大使館及索馬利亞政府尚未回應。