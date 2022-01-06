矽晶圓大廠環球晶（6488）併購德國世創（Siltronic）案將在1月31日的除夕夜揭曉。美系外資出具最新報告認為，審批是否過關對環球晶股價會呈兩極的反應。目前尚待審批的機構包括日本、中國和德國監管機。環球晶對審批的結果保持緘默，但心態樂觀。

外資指出，如果併購交易沒有按時通過？環球晶管理層似乎並不期望再延長併購期限。市場目前已經有一些事件驅動的對沖基金客戶，持有世創的多頭和環球晶空頭籌碼，作為對沖交易。若果環球晶併購德國世創不如預期，股價可能會修正20-30%；而若併購成功，預計新交易將替環球晶的EPS帶來15-20%的貢獻，同時事件驅動對沖基金投資者可能會進行空頭回補，而環球晶股價可望上揚15%。

外資表示，目前仍維持對2022-23年矽晶圓產業結構樂觀態度，12吋和8吋晶圓供給持續短缺。未來12-18個月，矽晶圓業者仍將享有強大的定價權和高能見度的訂單。事實上環球晶若不能完成與世創的合併，也必需建立自己的greenfield capacity，終端需求足以吸收新的產能，半導體在地化是長期的需求驅動因子。

美系外資仍給予環球晶「加碼」評等，目標價1020元。

針對矽晶圓市場，環球晶董事長徐秀蘭日前再度表示，目前客戶需求沒有問題，所有尺寸訂單都很滿，其中又以12吋最為吃緊。但是有些問題更嚴重，包括運輸時間拉長、塞港更塞、貨櫃更短缺，原料吃緊，但不會有斷料問題。而且最近疫情又起，12月底因為一些地方封城，對於出貨也有影響。現在矽晶圓最大的瓶頸卡在產能，因為疫情的關係，設備交貨、建廠時間都拉長，前年擴充的12吋產線會在第一季投產，接下來日本、韓國的新產能也會陸續開出。