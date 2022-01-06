興櫃股國鼎生技昨（5日）宣布旗下口服新冠新藥Antroquinonol 二期臨床試驗解盲成功，將向美申請緊急授權（EUA）審查，今（6日）國鼎股價飆漲，盤中一度來到237元，觸及熔斷機制暫停交易，引起市場熱議，有網友透露自己買一張當樂透，沒想到留言處意外釣出持有75張國鼎的神人，帳面獲利已暴賺逾950萬，讓不少網友驚呼，「國鼎王是你」、「師父加持有用。」

國鼎周二（4日）均價在141.5元，昨因發布重大訊息暫停交易，沒想到解盲成功消息一出後，今股價以155.5元開出，隨後噴出暴漲67%，一度衝上237元，交易只有8分鐘就啟動熔斷機制，股價停在234元，上漲92.5元。

國鼎暴漲消息引起熱議，有網友在PTT論壇Stock版上發文表示，「國鼎太牛了吧，今天整個大爆噴，新藥那摸厲害的嘛，還可以上車嗎，在線等」文章留言處有位網友就貼出購買一張的帳戶交易紀錄，直說：「買一張當樂透。」

不僅如此，隨後也有網友貼出持有75780股的庫存截圖，只見未實現獲利超過950萬，該名網友也表示，「我在轎上等你們」掀起熱議，「國鼎王出現了」、「國鼎爸爸」、「好猛，賺爛了」、「國鼎王太神」、「國鼎王要發財了吧」、「生技王來了，真厲害。」

此外，有網友提及國鼎的大股東是前國會政黨聯盟主席悟覺妙天，笑稱是師父真的有加持，「師父來啦」、「師父加持有用」、「妙天賺爛了」、「直接飆到熔斷，師父賺超多。」悟覺妙天持股國鼎近5000張，占比約3.06%。