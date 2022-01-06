女星余香凝是香港演藝圈著名的氣質女星，她在去年5月升格當媽後，天生麗質的余香凝就火速瘦回纖細身材，她也不吝嗇展現絕佳狀態，而余香凝近日就辣穿運動bra豪曬小蠻腰和腹肌，余香凝身形俏麗，完全看不出是剛生完寶寶的媽咪。

28歲余香凝在2020年10月升格當人妻，嫁給大她13歲、從事證券工作的陸政渡，小倆口接著在去年5月生下女兒，幸福升格一家三口，余香凝產後忙育兒之餘，仍不忘運動，也讓她火速恢復好身材，余香凝近日更辣穿運動bra和貼身運動褲，中空裝的穿搭讓她白嫩蠻腰和腹肌全現形，余香凝腹部零細紋、沒贅肉，四肢超纖細，絕佳狀態根本少女。

余香凝也發文透露，她在聖誕和新年假期吃了不少「兩個多星期沒有來做運動，今天重點練腹肌，好像有一點點效果」，余香凝的絕佳狀態吸引歌手陳蕾驚呼：「好強啊！完全沒有細紋」，網友也紛紛說：「我沒生過都沒腹肌 好強！」、「像沒生過的少女」、「身材也太好」，留言滿是好評。

其實，余香凝升格當新手媽咪後，她不只產後2個月就亮麗復出，且還火速瘦回窈窕身材，余香凝甚至可以穿上懷孕前的牛仔褲，瘦身有成的她雀躍表示，自己已從生產前的165磅（約74.8公斤）成功減了35磅（約15.8公斤），也讓她舉手投足相當有自信，說余香凝是辣媽一點都不為過。