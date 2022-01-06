市長黃偉哲（左四）今天率隊至中國鋼鐵結構公司官田廠視察。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

歲末年終，事業單位因歲修、清理或趕工等作業增加，職場危害風險提高，台南市長黃偉哲6日宣布「大台南春安檢查」正式啟動，他說，去年台南因職業安全而不幸過世的勞工朋友共18位，雖然比前年27位少了3分之1，但不能因此自豪自滿，每個逝去的生命，背後都是一個家庭，所以得更加強力道來維護職場安全。

台南市政府、職安署及科技部南科管理局，6日在中國鋼鐵結構公司官田廠召開聯合記者會，由台南市長黃偉哲宣布「大台南春安檢查」正式啟動，計畫持續至2月15日止，藉由加強檢查頻率，督促事業單位落實各項安全設施及職業安全衛生管理。

今天三方通力合作，前往中國鋼鐵結構公司官田廠、歸仁區武東段106地號一期大樓新建工程、南鐵C211標台南北段地下化工程及南科廠商等地，進行聯合檢查，並於記者會當場發布檢查結果。市長黃偉哲、市議員尤榮智、陳秋宏等人也蒞臨關心。

勞工局長王鑫基說，這次針對南市高職災風險廠場及事業單位、重大營造工程及公共工程、鋼鐵業及金屬製品製造業、局限空間作業及年節期間易有超時工作或夜間工作的行業等加強檢查。今天共檢查16家事業單位，違規事項39項，其中停工5處、罰鍰75萬元。

王鑫基表示，裁罰不是目的，最終目的是希望各事業單位落實職安法相關規定，達到零災害而不須開出任何一張罰單。