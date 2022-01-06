2022台北燈節主視覺。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

北市觀傳局宣布，2022台北燈節即將於2月11日登場。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

2021年台北燈節因疫情延期，去年12月底甫落幕，2022台北燈節接力舉辦。台北市政府觀光傳播局6日宣布，2022台北燈節將在2月11日於士林登場，今年燈區橫跨捷運劍潭、士林及芝山站，展期至2月20日，共計10天。

觀傳局指出，今年燈節選定士林作為主場，除有生炒花枝、大餅包小餅等美食享譽國際的士林夜市，士林更是將民間信仰、故宮寶藏及現代天文科學館、表驗藝術等交疊融合的匯聚地。2022台北燈節以「生炒花燈」帶出士林特色美食強烈的印象比喻文化融合凝聚創新，用熱情奔放的「生猛快炒」形容燈區的繽紛、多元燈飾佈置，祈願大家新的一年能夠「火力全開 大放光彩」。

觀傳局表示，主視覺中的兩隻祥虎玩著火球可愛自由的伸展，象徵一個虎虎生風的未來，「祥虎」有著台語發音「上好」的諧音，也意涵未來會愈來愈好之意，超可愛的神秘嘉賓「祥虎」首次曝光，燈節期間也將不定期到現場與大家同樂。

三大主題燈區包含劍潭站夜市燈區、士林站光彩燈區、芝山站河濱燈區。劍潭站夜市燈區以「夜市文化」及「藝術科技」為主軸，燈飾規畫以夜市文化百態呈現。士林站光彩燈區以「傳統舊街」為主軸，燈飾以士林傳統風情呈現，並結合七彩光廊、光之隧道，讓民眾漫步燈海感受佳節氛圍。芝山站河濱燈區以「自然生態」及「兒童樂園」為主軸，傳遞雙溪芝山岩生態的生命力，美崙公園則規畫親子燈區，周末有卡通明星「阿奇幼幼園」亮相。觀傳局透露，這次主燈區將設在捷運劍潭站、士林夜市附近，還會規畫燈光秀。

另外，熊讚熱氣球將首次在台北登場，為期10天19時至21時，每天限定2小時將在2022台北燈節與大家相見歡，現場除了可與熊讚熱氣球一起拍照外，2月13日熊讚也會到場與大家一起同樂。

北市副市長蔡炳坤表示，士林曾是台北範圍最大的夜市、也是國際觀光客造訪台北必遊之地，後來卻受到主客觀因素、環境變遷影響，2022年要讓士林再現風華、熱鬧一整年，年初有台北燈節，年中台北表演藝術中心開幕演出，年底則有白晝之夜。

蔡炳坤說，去年台北燈節先從元宵延到中秋，又延到年底，現在國際疫情仍延燒，2022燈節仍朝規畫辦理，但隨時因應處理，並視疫情發展作最後決定，賞燈是走動式，但表演區、主燈區會進行管制。

對於燈會若吸引大量人潮，恐有攤商藉機哄抬價格，蔡炳坤強調，北市產業局對士林夜市商圈的物價都有掌控，過去比較不好的業者也都已離開，攤商也強調會自律。