大陸綜藝實境節目《乘風破浪的姐姐》2020年開播後大受好評，2021年火速推第二季反應也不錯，擔任小組長的楊丞琳認張柏芝表演拖後腿，但暖心送上安慰，一度掀起熱議。延續第二季的熱度，今（6日）微博傳出第三季將在3月錄製，名單也隨之曝光，賈靜雯、李玟、王心凌、溫嵐等藝人都在內。

節目《乘風破浪的姐姐》今日被爆開始拍攝第三季，錄影日訂在3月初，陣容名單上有李玟、李冰冰、王菊、薛凱琪、袁冰妍、溫嵐、蘇詩丁、曲尼次仁、曹璐、袁婭維、陳冰、賈靜雯、鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）、柳岩、徐冬冬、林鵬、李依曉、麥迪娜、王心凌、吉娜、陳紫函、陳粒、胡杏兒、戚薇、何潔和張儷。

《乘風破浪的姐姐》第三季名單。（圖／微博@娛樂圈外漢）

值得注意的是，近年演藝事業大放異彩的金鐘／金馬影后賈靜雯，竟然也在名單中，還有台灣觀眾熟悉的李玟、王心凌、溫嵐、阿Sa、阿嬌和李冰冰，陣容十分華麗，讓眾多網友超期待，紛紛留言：「越來越頂了」、「好多意想不到的」、「我有點感動了」、「這陣容還可以，有想看的慾望」、「厲害了這個」，但也有網友提出質疑：「賈靜雯都在台灣拿了影后和視后，感覺沒必要來上唱跳綜藝吧」、「李玟當評委差不多」、「第二季都糊了還有第三季呢」。