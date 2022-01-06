大陸黨媒《環球時報》6日報導，立陶宛總統瑙塞達4日批評該國政府決定讓台灣以「台灣」名義開設「駐立陶宛代表處」是一個「錯誤」，他本人沒有就此事「得到充分協調」，進一步撕開了該國政壇因開設「台灣代表處」造成的裂痕。大陸專家表示，立陶宛在對華政策上已陷入混亂。

據報導，立陶宛總理希莫尼特5日稱對總統的言論「感到失望」，執政黨多名政治人物駁斥瑙塞達，稱他對涉台代表處一事「早就知情」，「為何現在才說」。立陶宛最大反對黨領袖要求外長「必須在為時已晚之前辭職」。立陶宛工商界人士則呼籲政府盡快糾正錯誤，使對華關係正常化。

《環球時報》報導，中國社會科學院歐洲研究所副所長劉作奎稱，立陶宛政壇各方表態說明，該國在對華政策上已經陷入某種程度的混亂。此前，立陶宛堅定奉行反華路線，但在中國與其國內的一些力量的持續壓力下，出現這種前後矛盾的情況，讓人感覺這就是一場「鬧劇」。這表明立陶宛現任政府是極不成熟的，決策缺乏充分的溝通協調，也沒有預測到這種不理智政策可能產生的後果。劉作奎表示，隨著事態的發展，立陶宛執政者也發現，美國的支持只是口頭上的。另外，雖然歐盟給予了立陶宛口頭上的支持，但其對立陶宛的政策實際上是不滿的，因為立陶宛的行為已經損害到歐盟利益，損害到歐盟和中國的關係。

劉作奎強調，事實很明顯，美國對立陶宛談不上信任，只是將其作為大國博弈的一枚棋子，棋子在發揮作用後就會變成「棄子」。在美國看來，無論是貿易、投資還是地緣戰略，立陶宛能帶來的價值有限，利用完後就會果斷拋棄，這也是美國實用主義外交的鮮明特點，這種情況已經不鮮見了。