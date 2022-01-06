近日正在改選董事會的文化大學，昨（5）日召開行政會議，會中決定調薪4％；另年終獎金也拍板確定1.5個月。文大教師們私下表示：「終於塵埃落定！」

文化大學前董事長張鏡湖2019年11月過世，使得第18屆11名董事僅剩10人，且校友改革派與家族派僵持不下。去年7月台灣士林地方法院裁定由前台大副校長陳泰然出任臨時董事，代行董事長職權；9月改選第18屆董事長，陳泰然勝出，11月改選出第19屆董事，名單包括台灣大學校長管中閔、成功大學校長蘇慧貞等2位國立大學校長。教育部昨日晚間表示，已釐清法規、程序後，同意2人可以兼職，但文大全體董事資格仍在審核程序中。

另一方面，文化大學昨日也召開行政會議，會中作出3大重要決定：第一，調薪4％，待政府細節出爐；第二，年終獎金1.5個月；第三，行政主管1任2年，得連任1次。

行政院長蘇貞昌去年10月28日核定民國111年軍公教調薪方案，元旦起加薪4％，幅度是25年來最高。11月時已有世新大學、中原大學、台北城市科技大學、逢甲大學等私校響應。