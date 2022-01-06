印尼官方在月初宣布停止煤炭出口，令亞洲煤進口國面臨缺煤危機。路透報導，日本大使已致信印尼政府，希望放寬煤出口管制。

此外，印尼政府原擬5日（周三）與煤炭業者檢討出口管制的會議也突然延期，導致許多船隻在海岸滯留，只能等待政府何時解除煤出口禁令。印尼官員並未透露會議延宕的原因，也未公布開會的時間。

印尼是全球燃煤（thermal coal）最大出口國，也是中國最大的海外煤供應國。印尼上周六宣布，自1月起暫停煤炭出口，以避免國內發電廠燃煤不足，此舉立刻帶動亞洲煤價上漲。

有鑑於冬日用電需求高，日本駐印尼大使周三致信印尼能源部長，呼籲鬆綁高熱量煤（high caloric coal）的出口禁令，因為印尼電廠並未使用此類煤。

該大使在信函中強調，「突如其來的禁令已嚴重影響日本經濟活動以及人們的日常生活」，表示至少有5艘已裝載完成的船隻應該立即給予離境許可。

根據日本駐印尼大使說法，日本每月向印尼進口約200萬噸的煤炭。