儘管2021年疫情持續干擾市場，但歐美國家已開始接受與疫情共存，經濟整體上仍朝開放邁進，美國平衡型基金受惠解封利多，2021年大漲11.91％，但經濟解封後快速回升，且供應鏈中斷問題延燒，通膨干擾市場，美國聯準會政策轉鷹派，使得美元走強，拖累新興市場當地貨幣債下跌10.59％，亞債則受到大陸地產相關債券低迷拖累，全年下跌6.48％。

2022年債券投資建議，側重較高債息且具抗通膨的債券類別，除了可跟隨景氣連動的高收益債券型基金外，首選高信評且具備改革題材的波灣債券型基金，或以產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，2022年將是更為光明的一年，全球經濟仍將以高於均值的速度增長。通膨不確定性雖升高但多數屬於暫時性，預期整體立場仍偏寬鬆，持續支持經濟。偏好風險性資產，並採取較為溫和適中的資產配置策略，保持適度的現金部位，以應對可能的市場波動。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣是新興市場中重要的一環，優勢在於債券品質佳，波灣主權債信評等平均達到A+的投資級；債市成長速度高，波灣債市發行規模隨著金融市場轉型而快速成長；政府採取傳統正規政策，有別於主要央行印鈔大肆支出，波灣國家以傳統融資或財政撙節政策因應各項挑戰。

且結構性改革，為降低對能源的依賴，波灣各政府推動願景改革計畫，帶動各產業發展商機；更具超額報酬機會，波灣因常被外界誤解而低度配置，但反因此提供在地研究團隊能覓得投資機會。