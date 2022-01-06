富邦悍將6日再宣布簽下洋投艾思凱（Luis Escobar），成為富邦球團今年球季第2位確定的外援戰力。目前仍持續在墨西哥聯盟的艾思凱預計在2月抵台，在完成防疫隔離後即可以最佳狀態加入球隊訓練。

年僅26歲的艾思凱來自哥倫比亞，身高185公分並採用右手上肩投法。2013年以18歲的菜鳥身分進入美職海盜隊小聯盟體系，持續以先發投手身分出賽累積經驗，並於2019年獲得升上大聯盟登板投球的機會，累計在美職繳出129場出賽、503.2局、33勝的成績。

艾思凱2017年曾入選哥倫比亞國家隊參加第四屆世界棒球經典賽，是一名備受重視的年輕球員，可惜近年受疫情影響壓縮在美職出賽機會，2020年底轉往墨西哥冬季聯盟出賽維持手感，合計22場先發出賽，主投126.1局拿下11勝。

除去年底已完成續約的優瑪外，富邦球團今日再正式公布第2名外籍戰力艾思凱，並且仍另持續與其他外籍球員進行合約細節洽談，2022年將以4投1野的外援戰力迎接準備全新球季的挑戰。