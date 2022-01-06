曾進益家中收養7隻流浪貓，每隻貓背後都有暖心故事。（曾進益提供）

新北市土城樹林三峽鶯歌區市議員參選人曾進益，近期特地製作可愛虎年紅包袋發放給民眾，紅包袋上印有他家中的的7隻喵星人，曾進益表示，這些貓咪是他收養的流浪貓，多年來帶給家裡很多歡樂時光，因此今年特別請插畫家繪畫製作，而他也透露收養7隻貓咪的暖心故事。

曾進益表示，紅包袋上的7隻貓咪分別是Yo-Yo、茶茶、哥哥、妹妹、Delta、Miumiu、Mika，7隻小貓同時也象徵是日本的「七福神」，收到紅包袋的民眾將會有一整年滿滿的福氣，而其中的貓咪Yo-Yo如今已是15歲的最年長的老大，當初他女兒是先撿到Nana，後來請養貓學姊代養一個月後，看幼貓Yo-Yo和Nana不捨分離，便一起領回收養。

另外，茶茶是在外流浪10年的浪貓，4年前曾生下4隻小貓，其中2隻被人領養後，剩下兄妹和媽媽茶茶一起流浪，那年的歳末跨年遇到大寒流，曾進益夫妻不忍牠們在外受苦，便ㄧ起收編。

Delta是曾進益女兒與朋友在台中山區遇見，當時牠飽受皰疹病毒之苦，因此立刻決定帶下山救援，經過一段時間治療後，現在已是白淨健康的可愛模樣，另外，Mika是隻古靈精怪的小黑貓，曾進益在擔任土城市民代表時，遇見因身體不好被貓媽媽遺棄的牠。

曾進益表示，每隻貓咪都有自己的一段故事，大家若有看到他在發送紅包，都歡迎跟他一起討論，他也十分關心浪貓相關議題，也希望民眾領取紅包袋時，能注意到背後的暖心故事。