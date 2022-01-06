中研院語言所研究員李佳穎率團開發3款語言學習APP，連學習障礙學童都適用，全國申請使用教師與家長人數已突破9000人。負責特教班的國小老師表示，系統好比資料庫，結合不同書商的小學教科書國語課本生字，不僅有助於教學，更能提升學童的學習專注力。

李佳穎率團開發的「注音冒險王」、「收割季節」與「每日腦點心」3款語言學習APP，內容充分與教學現場結合，所使用的字詞不僅來自各家版本的國小教科書，還囊括教育部字典及國小特教老師過去彙整的中文詞彙，並且每逢新學期都會更新內容。

台北市大安國小特教老師黃碧鳳表示，以她負責的資源班來說，其中囊括有智能障礙、學習障礙、情緒障礙與自閉症等學童，這些孩子必須在正課以外的時間，再進行專屬的學習策略課程，其中包含「閱讀理解」與「部件練習」。

黃碧鳳說，在還沒有使用這3款APP之前，她與幾位台北市特教老師，得自行整理不同教科書的每課國語課本詞彙，過程相當繁瑣。後來發現3款語言學習APP，用來作為學習策略課程教材，在教學現場大獲好評，介面又具備足夠的聲光效果，更有助提升特教孩子的學習專注力，甚至連3歲幼童聽到APP發出注音發音，也會跟著念。

3款APP上線已久，採取免費，連台東都有國小教師在使用，不少家長也在網路上分享使用心得，反映以線上遊戲的方式，確實有助於帶動孩子學習。一名家長Y針對「注音冒險王」說，孩子就讀幼兒園中班，原本不太願意學注音，玩了遊戲後，都很認真跟著念，並力拚每關100分，開啟對學注音的興趣。另一名周姓家長則認為，「每日腦點心」宛如動腦訓練，互動介面設計很棒。