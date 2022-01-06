防疫旅館案又有新進展！中央流行疫情指揮中心今宣布，去年底入住同一防疫旅館的案17127與隔壁房的案17073經定序確定感染Omicron，彼此相差1個位點，研判案17127遭隔壁房傳染，改列本土個案。

指揮官陳時中表示，案17073曾在12月22日至29日入住北部防疫旅館，而案17127則是在12月17日至24日主，兩人是隔壁房，分別住在805號房、803號房，入住的重疊時間是12月22日至24日。

根據指揮中心公布資訊，案17073於12月22日自美國入境，為境外移入的本國籍50多歲女性，曾接種過2劑莫德納，在返家檢疫前採檢檢出，於12月29日確診，為突破性感染個案。另案17127於12月17日自瑞士入境，為30多歲本國籍女性，12月31日確診新冠肺炎。

經病毒全基因定序發現，案17073與案17127都感染Omicron，2人相差1個位點。陳時中表示，研判是案17073傳染給案17127，屬於旅館群聚，因此將案17127改列為本土個案。

陳時中表示，今日的事件是新的旅館群聚，同樓層的旅館有2人檢測陰性，已離館的有3人陰性，飯店員工8人陰性，同住家人3人也是陰性，基本上應是旅館的案例，不過還是要持續注意。

醫療應變組副組長羅一鈞說，此案將比照昨日的事件，同樓層旅客只出不進，已經在裡面的會轉到同一層的房間，已登記者則會安排到其他旅館去，該旅館經專家判斷後才能得知是否能恢復入住。

確診個案案17127與案17073關連圖。（指揮中心提供）