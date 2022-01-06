宜蘭市黎明國小、中華國小有34名學生，昨天吃過營養午餐後，陸續發生腹痛、腹瀉等狀況，今天（6日）宜蘭縣政府教育處表示，經查後為廠商設定烤雞腿的時間太短，以致烤雞腿不熟，學生身體不適的狀況輕微，今天也正常上課，但縣府會追究相關人員責任。

教育處表示，此次烤雞腿是廠商為學生加菜，共計2500支，其中1000支由黎明國小的廚房負責烤，另外1500支由廠商的廚房處理，但廠商處理部分因廚工設定有問題，導致1500支的雞腿沒熟透。

昨中華國中有4名學生因身體不適去學校健康中心，校方今天清查後，總共有25名學生身體不適，另外黎明國小也有9名學生身體不適，共計34人，34名學生今天都有正常上課。

教育處表示，已經依照合約扣廠商5點，並罰1萬2500元，如扣20點將解約，針對此次事件，縣府已要求各校做好營養午餐品質的把關，並追究相關人員責任，務必強化落實營養午餐的稽查，避免這件事情再發生。