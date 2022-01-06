原屬國民黨籍的備役少將于北辰，去年12月31日發表聲明宣布退黨。外傳他可能加入民進黨選立委，今（6）日于北辰受訪時表示，未來只會以無黨籍參選，不會選立委、市長，但今年九合一選舉，會在桃園區參選議員。

據《自由時報》報導，于北辰今強調，自己身上的藍色衣服脫不掉，將以無黨籍身分參選桃園市議員，若說要參選立委或市長，那是「癩蝦蟆喘氣、好大的口氣」，不會做超過自己能力的事；而他也說，自己投入選戰後，選舉期間不插旗、不立招牌，也不設總部，一切由人民來公斷。