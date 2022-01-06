未來花束價格將隨品質提升微幅增加1成，一束最高上漲30元。（黃婉婷攝）

台北市去年完成台北花市冷鏈設施，今年再攜手南投、台中花卉產地，打造全國首個花卉冷鏈系統和冷鏈車，經採後處理、低溫包裝後，最多能將26噸的鮮花冷藏載運至北市，讓花卉瓶插壽命從2天延長至7天，未來花束價格將隨品質提升微幅增加1成，一束最高上漲30元。

花卉商品存放實屬難題，加上近年氣候暖化，導致花卉變得黃化、萎凋，台北花市雖於2020年率雖先行建置冷鏈系統，卻無法解決產地、運輸端的受熱問題，因此台北花卉公司聯繫產地南縣政府、台中市府及農糧署，在多方努力下，完成從產地到市場的完整花卉冷鏈供應系統。

台北市花卉公司總經理張堂穆指出，北市與台灣百合協會、埔里大湳合作農場合作，藉由冷鏈車上的溫控設施，確保花卉到貨前能存放於適宜環境，目前台灣主要3大冷鏈花別百合、玫瑰及洋桔梗，其中百合花更是最熱商品，有高達57％的消費者會掏錢購買百合。

張堂穆表示，目前花卉冷鏈車共有2個路線，分別是台中后里、新社至台北，以及南投埔里地區至台北，車輛數共計7台車，分別為台中2台、南投5台，每台車造價約800萬，合作農場業者表示，未來將擴大購買，目前還在與農糧署談補助事宜。

由於花卉品質因冷鏈設備而提升，品質也會反映在成本上，張堂穆指出，未來每束花卉漲幅約達1成，以民眾最常買的百合花（1束5支）、玫瑰（1束20支）及洋桔梗（1束10支）為例，每束最多上漲30元，相信漲幅能為農民帶來助益，未來每束冷鏈花保質期有望從2天延至7天。

北市市場處科長張育瑋指出，預估今年度台北花市的冷鏈花卉比例將達35％，消費者在挑花時也能從包裝、分區辨識是否為冷鏈花束。此外，市府也研擬冷鏈獎勵，如給予優惠措施或運輸油料補貼，未來預計和彰化、嘉義等地洽談，邀請對方加入冷鏈系統供應體系。