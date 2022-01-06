友達光電領先業界研發AmLED先進顯示技術有成，採新一代mini LED背光設計，以特有高亮度與高對比技術，大幅擴大色域與表現層次，創造所見即所得的視覺體驗。繼2021年發表AmLED技術應用於創作者筆電與電競筆電後，友達再次於美國消費性電子展CES 2022期間，攜手全球知名電腦品牌業者宏碁、華碩、技嘉與微星打造多款高階桌上型螢幕與筆電，擴大終端產品布局大放異彩。同時也展示大尺寸AmLED技術應用於未來車載顯示系統，滿足車內整合資訊顯示與乘客視聽娛樂需求，期能成為車商實現未來智慧座艙的關鍵利器。

友達新一代AmLED先進顯示技術透過獨家動態調控科技，透過mini LED背光設計再進化，在背光亮度、對比、色彩、刷新率與耗電等方面，精準依據影像畫面進行即時動態分區調變，推升高亮度與百萬級動態對比，獲眾多品牌青睞，廣泛導入高階機種，並於CES 2022大放異彩，讓終端消費者享有次世代顯示技術帶來的極致效能。

著眼電競玩家對流暢動態影像的強大需求，宏碁Predator發表32吋4K高解析電競螢幕，華碩ROG推出ROG Swift PG32UQXE 32吋4K G-SYNCR電競螢幕與16吋ROG Zephyrus Duo 16電競筆電，運用友達AmLED技術呈現細緻明暗畫質搭載高更新率，創造攻無不克的遊戲體驗。MSI微星科技則是以MEG ARTYMIS 341 mini LED曲面電競螢幕的優異表現帶給玩家沉浸式感受，獲得CES 2022創新獎（Innovation Awards）肯定。