美國賓州費城一棟公共住宅公寓建築今天清晨發生該市一個多世紀以來最嚴重單一事故火災，造成包括8名孩童在內12人喪命，其中一個家族有多達10名成員不幸命喪這場無情大火。

路透社報導，費城消防局將稍早通報的罹難總數從13人下修至12人，不過罹難孩童從7人修正為8人。

費城消防局副局長墨菲（Craig Murphy）在記者會上表示，有8名孩童命喪火窟。他說：「請為這些寶貝們祈禱。」

博物館林立的費爾蒙特（Fairmount）區一棟3層樓建築的2樓今天清晨6時30分左右起火燃燒。消防人員於6時40分左右抵達現場，約50分鐘後控制住火勢。

消防人員表示，起火原因仍在調查中，但這棟建築物過於擁擠，有26人擠在一個原本僅供2個家庭居住的建築結構裡，且據說火災當下煙霧偵測器並沒有發揮作用。

鄰居告訴當地媒體表示，他們被尖叫聲和濃煙驚醒，跑到屋外看見火舌從2樓窗戶竄出。

37歲女子普立弗伊（Jacuita Purifoy）在這場無情大火中痛失10名親人。她在火災現場附近的一所小學外向法新社表示：「我的妹妹和我的外甥、外甥女都走了。他們再也不會回來了。」罹難者家屬在這所小學外互相安慰。

這場惡火奪走8名孩童的性命。普立弗伊失去10名親人，7人年紀還很輕，最小的年僅1歲。哥倫比亞廣播公司（CBS）費城地方電台報導，普立弗伊的2個妹妹也在這場火災中喪生。

普立弗伊說：「我很震驚，不知所措，也不知道該說什麼。」

「他們本應繼續活下去，直到老死，而不是喪命於這種原可避免的事情。」

官員表示，有8人從大火中逃出，另有2人送醫治療，其中1人是普立弗伊的5歲外甥。

普立弗伊說：「除了一個孩子外，每個人都走了。」

她還說：「他不知道發生了什麼事。他要媽媽、爸爸、姊妹和表親們，他想要過去5年同住的每個人。他不知道發生了什麼事，因為他還只是個孩子。」