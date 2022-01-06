市議員朱暖英6日邀集校方及建設局、交通局等單位，會勘河南路四段尋求家長臨停接送解方。（市議員朱暖英服務處提供）

台中市河南路四段與公益路二段是南屯區的交通要道，上下班尖峰時刻交通陷入擁擠，附近多所學校家長接送常動彈不得。市議員朱暖英6日邀集校方及建設局、交通局等單位，會勘河南路四段尋求家長臨停接送解方。市府建設局指出，將內縮部分人行道面積改為駐車彎設計，以利民眾順利臨停。

朱暖英指出，她陸續接獲惠文國小等校學生家長陳情，表示國小鄰接河南路四段一側，遇到上下班車流尖峰時段，因欠缺駐車彎設施，沒有寬敞的臨停空間；想要停靠校園人行道的家長須冒著併排停車風險來接送上下學的小孩，且問題日趨嚴重必須儘快解決。

學生家長說，河南路四段與公益路二段交叉路口附近，不僅上下班時段車流量特別擁擠，接一趟小孩上下學常陷入車陣無法動彈；加上公益路二段有多所學校，如台中特教學校、惠文高中及惠文國小等，每天接送孩子上下學臨停車潮是家長的夢魘，不僅交通打結嚴重常造成上班遲到。

問題如不解決，只會日趨惡化？朱暖英指出，為徹底解決車陣回堵日復一日的問題，及如何方便家長能夠安全接送孩子，且不再因臨停吃罰單；她特邀集惠文國小及市府建設局、交通局等單位，一起對河南路四段進行「會診」，尋求家長臨停接送問題的治本辦法。

建設局表示，經過實地現場會勘後，充分暸解校方的建設需求，將再知會交通局與徵詢當地里長等看法，進一步討論駐車彎的細部設計需求；初步預估將內縮部份人行道面積，以爭取較為寬裕的車輛臨停空間，以便民眾可順利臨時停車外，亦不會造成車流的回堵為考量。