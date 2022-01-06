76歲的陳姓老翁日前接到一名自稱是他好友的來電，對方稱買房子需要資金周轉，想借150萬元，陳姓老翁二話不說，隔天就到銀行臨櫃匯款到對方所指定的帳戶內，沒想到匯錢完對方又要他再匯一筆錢，他才驚覺好像被騙了，趕緊報警，警方把握時間成功圈存百萬款項。

小港分局漢民派出所接獲報案疑似有人遭詐騙，76歲的陳姓老翁向警方表示，2日下午17時許在自家接獲一通陌生來電，對方自稱他的友人，並表示這個電話是他重辦新的電話號碼，因為要買房子需要資金周轉，是否能借給他150萬元，陳姓老翁不疑有他，二話不說隔天就到銀行臨櫃匯款到對方所指定的帳戶內。

不過當對方確定收到匯款後，又再度打電話，請陳姓老翁再借錢給他，這讓他覺得奇怪，擔心自己可能是遭到詐騙，立刻前往銀行，拜託銀行幫他查證款項是否被轉走，並且報警請求協助。

銀行向受理員警表示陳男的錢已經轉出，警方除製作筆錄，立即通報銀行協助圈存匯出款項，經清查匯出款項，又被轉出至另外一家銀行，警方鍥而不捨的逐一向各銀行確認暨警示通報下，終於在第2家銀行成功圈存及警示該帳戶，該筆帳款凍結讓詐欺集團無法領出。