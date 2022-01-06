在外租屋要找到機能好的住處，外加好的佛心房東，可說是項艱難任務，三立新聞台前主播潘照文就在臉書分享昔日租屋經驗，但似乎多是不好經歷，讓她忍不住嗆聲：「老娘一定會買間房，我受夠你們了」，引起網友議論。

潘照文表示下班前接到房東來電，肯定是沒好事，果不其然被告知「要漲房租」，而且還選在續約前一個月漲3千元，讓她當場啞口無言，但擔憂跟房東爭辯後，對方會不續租，若臨時要找到屬意的房子，根本難上加難，只能無奈表示：「在租屋市場，房客一點選擇權也沒有，好弱勢」，更透露懷孕至今，被房東趕過兩次，而且話術都是「要找長租家庭客」，不禁感嘆十年租屋歲月，只有遇過一個佛心房東。

潘照文表示房東分為兩類型，一種是「死愛錢型」，總找一堆藉口扣押金，即便燈泡錢都要斤斤計較，另外一種是「拖拉型」，像是熱水器故障要求修繕，總會拖好幾天後才找人來修，讓她冬天洗澡時忽冷忽熱，甚至撂下狠話：「租後半年冷氣壞掉，我不負責修喔，你們自己要出錢」，讓她氣到忍不住反擊：「老娘一定會買間房，我受夠你們了」。

對此，網友也分享自身經驗：「都市什麼都貴，而且貴的沒有規則，不如去包旅館服務更舒適」、「房東搬來新的床，跟舊的沒有兩樣，懷疑是撿來的」、「一個月兩萬以上房租，真的應該買房」。