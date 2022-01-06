20180702中天新聞 客廳舌吻攝影師 網紅空姐偷情睡衣曝光

知名網紅前空姐張姓女子（比比），2017年與洪姓攝影師在家中偷腥，事後與老公唐男簽下和解書，比比須給付唐男600萬元，給付未成年子女扶養費1236萬元，共1836萬元。但張女卻分文未給，唐男提告追討，台北地院全額判准。對此，律師林智群表示，這種案子進法院，了不起判30到100萬，簽下去就要履約，直言有時候「什麼都不做」，傷害還比較小。

林智群在臉書發文指出，有些和解固然可以暫時解決眼前問題，但卻後患無窮，不一定是好的和解。他認為當和解條件很差的時候，還是別勉強，寧可不接受，因為就算是打到底，對方也未必可以獲得比較有利的結果。

張女2017年將自己經營的網站美編洪姓攝影師帶回家中，拍攝到一半2人竟在房間床旁的地板上嘿咻，張女的老公唐男得知後提告，刑事部分張女及洪男各遭判刑3月，可易科罰金，民事部分洪男判賠20萬元。

後來張女與唐男達成和解並訂立和解書，和解條件是張女須給付唐600萬元，並應給付未成年子女扶養費1236萬元，共1836萬元，唐男則撤回刑民事官司及上訴。

事後張女卻分毫未給，唐男提告要求張女返還積欠的1836萬元。台北地方法院審理認為，審理期間張女經合法通知未到場，也未提出書狀爭執，唐男的主張堪信為真實，判決張女應給付唐1836萬元，從2021年12月6日起至清償日止，計算年利率5％的利息。可上訴。