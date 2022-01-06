元太宣布，攜手頂級汽車品牌BMW於2022年美國消費性電子展（CES2022），展示採用E Ink電子紙技術的概念車款BMW iX Flow。此款概念車以E Ink電子紙包覆車體外觀，展現前所未有的表面轉型理念。元太創新與堅固的電子紙結合BMW的智慧設計演算法，可讓BMW iX Flow外觀車色以動態流動方式，從黑色轉變至白色。

iX Flow採用E Ink Prism可變色電子紙，此電子紙薄膜技術是專為建築與設計領域所開發。E Ink Prism可透過程式編碼進行設計，以提供BMW充分的創意空間，客製化的圖紋與素材。為創造最佳功能與完美色彩切換等特性，此專案係由元太與BMW雙方旗下研發團隊密切合作，從複雜的雷射切割，到打造可精準貼合車體曲線的可變色電子紙，呈現精湛科技與工藝的結合。

元太董事長李政昊表示，元太與BMW此次合作的概念車款，以令人驚艷的形式，展示未來顯示表面將可隨心轉換，呈現個人化風格、以及客製化資訊等特性。由於E Ink電子紙具有超低耗電、耐用和軟性可撓的特性，元太科技期盼能將電子紙技術應用於各式不同的表現，將原本靜態的表面轉換至令人驚艷且永續節能的動態表面。

BMW iX Flow專案負責人Stella Clarke表示，E Ink可變色電子紙與我們大弧度的車體表面貼合成型，體現超乎預期與不可思議。透過改變車體外觀顏色的功能除可展現個人化之特色外，亦有助於提升車輛的效率。以物理性質探討，外觀車色為白色時，可在炎熱氣候反射陽光，而外觀車色為黑色時，在寒冷氣候可吸收陽光，透過此特性可減少車輛消耗車內的升溫與降溫所需電力。

BMW iX Flow外觀車色的改變過程以高效模式運用能源，因E Ink電子紙為超低耗的技術。E Ink電子紙具雙穩態特性，意即僅在更換顯示色彩時才耗電，畫面持續顯示時則零耗電。此技術獨特性使得概念車款在僅用些微電力改變外觀車色的同時，亦符合純電動車款的永續發展使命。多數顯示器具有自發光特性，而電子紙不會自發光，透過反射環境光源顯示內容的反射式特性，亦讓電子紙顯示器具有如同印刷顯示與自然的視覺體驗。電子墨水由數百萬個帶色粒子構成微膠囊架構，與現今印刷產業使用的墨水色彩原理相同，帶色粒子可透過電場驅動控制其上下移動位置，以改變顯示螢幕所呈現之內容。