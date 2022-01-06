32歲女星Angelababy（楊穎）15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，混血洋娃娃般高顏值和完美比例身材，讓她經常被質疑有整形，對此她也親自到醫院檢查闢謠，日前Angelababy登上浙江衛視慶跨年，仙女般的造型驚豔全場，然而她一轉身卻能清楚看見脊椎，讓不少粉絲十分心疼。

Angelababy日前換上灰藍色的公主風禮服登場，一字領和深V設計露出她白皙的胸前，整片性感鎖骨更是吸睛，整個人夢幻得像是從童話故事中走出來一樣，一出場就成為全場焦點，Angelababy工作室也釋出她當天一系列美照，卻意外嚇到網友們。

Angelababy的造型仙氣十足。(圖/翻攝自楊穎工作室微博)

其中一張照片是Angelababy的背後，她將頭髮挽起戴上高雅的黑色蝴蝶結髮飾，露出整片零瑕疵的美背，流暢直角肩更讓她性感尺度爆表，然而卻有網友發現，仔細一看Angelababy的背不太平滑，瘦到可以看到根根骨頭痕跡，一節一節脊椎都跑出來了。

Angelababy瘦到骨頭都現形了。(圖/翻攝自楊穎工作室微博)

Angelababy瘦到令人心疼。(圖/翻攝自楊穎工作室微博)

這些照片曝光後，不少粉絲都為Angelababy的身體狀況擔心，「讓我老婆私下多吃點啊」、「誰可以叫她多吃點」、「太瘦了寶貝」、「讓女明星多吃點，這個背啊」、「多注意休息和飲食」、「寶寶太瘦了嗚嗚嗚」、「還要修胖一點的意思」、「真的是紙片人了」。