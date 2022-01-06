男性對於生殖器大小存在迷思，總是認為越長、粗越好，甚至會因陰莖太小而自卑。臺北醫學大學附設醫院泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書指出，陰莖的大小是天生的，無法改變，但其實也可以靠後天努力找回自信，並分享讓伴侶更「性福」的3絕招。

臉書粉專「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」近日指出，不少男性認為，割過包皮或生殖器太小者，就注定無法滿足伴侶，但事實並非如此，割包皮根本不會影響陰莖大小，而且生殖器尺寸是天生的，民眾不用因太小而感到自卑，其實可以靠後天3招，讓另一半「性」福。

1.降低體脂

增加身體的肌肉跟肺活量，能夠讓男性更有體力，平常工作忙碌沒時間運動，可以利用深蹲來增加下半身肌群，也能增強心肺能力，甚至可以促進睪固酮的分泌，讓男性晚上「幹活」時也能生龍活虎。

2.凱格爾運動

凱格爾運動（Kegel exercise）又稱骨盆運動，主要藉由伸展骨盆底的恥骨尾骨肌來增強肌肉張力，不少女性會藉此訓練陰道緊緻度，不過男性也可以做，用以改善性功能，是非常簡單、實用的運動，平時也可以邀伴侶一起運動，還能增加趣味。

3.保持美好外觀

陰莖尺寸大但衛生不佳，也會讓伴侶難以接受，因此男性平時要維持生殖器的外觀和味道，若出現包莖的狀況，能夠洗到無味，自然是沒有問題，但如果沒辦法，還是要找醫師解決。割完包皮能擁有好的外觀，還會增加另一伴的興奮程度，持久度也會大幅增加。