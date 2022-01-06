水保局台北分局改善北埔六塘落雨松下方水塘，整個環境煥然一新。（羅浚濱攝）

北埔六塘落雨松倒影在水塘，景色怡人。（羅浚濱攝）

新竹縣北埔鄉大湖村六塘落雨松「祕境」，這幾年經網路傳播後，每年12月到翌年1月落雨松轉紅，假日都湧現人潮，因落雨松沿線的石板步道凹凸不平，下方水塘土堤也出現崩落，影響遊客安全，水保局台北分局以4百多萬元完成改善，讓六塘環境煥然一新！

北埔六塘是傳統石柿餅產區，水土保持局早年推動建設農村新風貌計畫，2001年改善六塘農村環境，並在鄰路大水塘邊栽種一整排的落雨松，石柿餅產季期間也是落雨松轉紅時，假日都湧進眾多遊客造訪。

大湖村長劉金庭說，落雨松沿線的石板路年代久遠，凹凸不平，遊客不小心就會跌倒受傷，落雨松下方的小水塘，土堤軟化也不斷崩落池中，也易發生意外，因此請水保局協助改善。

水土保持局台北分局農村營造課長謝佳鈴到場會勘，發現相關設施都是20年前做的，石板路會凸起，係因落雨松氣根成長到地面上造成，下方水塘土石不斷崩落，也減少蓄水量影響農民灌溉，以416萬元辦理「北埔鄉大湖社區六塘堤整修周邊環境改善工程」，去年8月動工，經4個月工程完成。

該工程在原有的石板路上舖設成「落雨松木棧道」，並設置座椅方便遊客休憩，木棧道並延伸到下方小水塘，將小水堤清淤增加蓄水量，水塘周邊都砌上石頭，並做砌石步道，讓整個六塘環境煥然一新！

劉金庭說，假日都湧進很多遊客，大多說六塘環境比以往更漂亮，做石柿餅的農民生意也好的不得了，這真的要感謝水保局。謝佳鈴說，六塘周邊步道種植很多櫻花，盛開時也很漂亮，今年將會改善步道，讓六塘更美麗！