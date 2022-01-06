周四公布的一項產業數據顯示，英國去年新車註冊數量小幅成長，但仍遠低於疫情前水準，反應出半導體短缺和新冠疫情仍影響著汽車業。

英國汽車製造商和貿易商協會(SMMT)初步的數據顯示，2021年英國新車註冊數量為165萬輛，較前一年增加1.0%，但是與2019年相較為減少28.7%。

SMMT執行長Mike Hawes說，這是汽車業令人失望的一年，新冠疫情為復甦蒙上陰影，全球半導體的短缺也傷害了供應。

該協會曾於去年10月預測，英國2022年新車銷售將來到196萬輛，仍遠低於2019年的230萬輛。

SMMT表示，數據主要亮點是電動車的銷售快速成長。去年註冊的電池驅動的純電動車約有19萬輛，超過前5年的總和。如果再加上11.5萬輛的插電式混合動力車，這些電動車在2021年新車註冊數量的佔比高達18.5%。

英國政府已表示，將從2030年起禁止銷售新的汽油和柴油汽車，不過一些混合動力車仍可以在2035年之前銷售。

另外全球車用晶片的短缺，已經造成許多汽車製造商暫停生產活動或減產。Hawes說，平均一輛汽車需要1500個至3000個半導體晶片，需求依舊存在，需求依然強勁，但一般的看法是晶片短缺將在2022年全年間損害市場，而且也會延續到2023年。

SMMT表示，在推動電動車方面還可以做很多，例如降低電動車價格、改善充電基礎建設，特別是街道上的充電設施。在歐美地區，為民眾停靠在街道上的車輛提供充電設施，是一重要挑戰。Hawes認為，車輛售價和充電的焦慮，是民眾購買電動車的最大障礙。