《我吃了那男孩一整年的早餐》前導海報。（華映提供）

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由《華燈初上》金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合周興哲、李沐、宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出，今公佈電影首張前導海報，同時宣布搶進賀歲檔，於1月28日過年期間上映。

電影改編自人氣作家尾巴Misa所寫的《我吃了那男孩一整年的早餐》小說，取材自2015年轟動Dcard的真實愛情故事。今釋出海報，在一片充滿青春感的綠意中，周興哲與李沐臉帶笑意、握拳相碰，兩人之間似乎有暖暖的感情在萌芽，讓人看著忍不住嘴角上揚。

杜政哲表示，本來是接到改編劇本的邀約，雖然是真人真事改編的小說，但他覺得內容離自己年紀有點遠，「以我的年紀去詮飾青少年的故事，其實我有點害怕」，後來他去見了電影人物原型早餐夫妻，「我才發現他們不是夢幻的人物，是真實存在於你我身邊的人，愛情是不分年紀的，在心裡都會有悸動的，我才覺得可以試試看」，當寫到第4稿時，監製梁宏志便邀請他擔任導演。

至於主角人選，杜政哲透露本來是想邀請周興哲合作音樂部份，兩人因合作《16個夏天》便已熟識，「這次碰面之後，我發現他的赤子之心的部份都還在，只是藏得有點深，讓我覺得他蠻適合電影中學長的角色」，周興哲首次躍上大銀幕，他笑說：「其實我平日是一個有點愛演的人，喜歡演一些好笑的東西，但一直是歌手，大家比較少看到不同的樣子。我覺得透過戲劇是一個很棒的方式，讓大家看到另外一面的我。」

至於電影中的吃貨女主角人選，杜政哲表示在電視劇《誰是被害者》之前，就已經聽過至少5個人推薦新人李沐了，「我看照片就覺得她的模樣很可愛，見了面之後覺得光是聊天，她都很符合劇本中吃貨女孩的模樣，讓我很放心」，李沐表示因為首次挑戰校園愛情電影，所以特別看了許多青春愛情片，好抓住演出必需具備的少女心情，更為了電影練唱歌和練吉他。