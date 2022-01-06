新北市中和警分局感謝銀行協助攔阻詐騙。（中和警分局提供）

新北市中和警分局感謝銀行協助攔阻詐騙。（中和警分局提供）

新北市中和警分局感謝超商協助攔阻詐騙。（中和警分局提供）

新北市中和地區民眾接獲詐騙電話，謊稱健保資料遭人盜用，個資已遭外洩，以監管帳戶為藉口，企圖誘騙被害人交付錢財，被害人信以為真，分別在轄內民富街郵局欲提領160萬元、中山路中國信託190萬，行員驚覺有異，立即撥打電話請轄區派出所員警前往關心，成功攔阻百萬詐欺。

中和警分局長李建廣為鼓勵金融機構與警方共同打擊詐騙於5日上午10時許，率偵查隊長陳冠宇、轄區所長分別前往轄內民富街郵局、中山路中國信託銀行針對攔阻詐騙有功的行員，頒發獎狀表達感謝；另警副分局長林柏宏亦於今（6日），前往轄內民安街全家便利商店頒發麵線，感謝店員成功攔阻被害人轉帳36萬元。

警方呼籲，接獲檢察官來電需繳交保證金或需前往ATM操作解除分期一定是詐騙，購買遊戲點數只能玩遊戲，絕不可能充當保證金，網路上的美女照片只是誘騙民眾上當的陷阱，如果接獲不明來電，詐稱需購買遊戲點數作為驗證身分或繳交保證金，一定是詐騙，倘有疑問，可撥打110或165反詐騙專線洽詢求證。