高市林姓男子一家四口去年12月26日過馬路時遭酒駕男衝撞，導致1死3重傷慘劇，交通局決議在肇事地點的前金區河東路和國民街口增設一組交通號誌。（石秀華攝）

高雄市黃姓男子去年12月26日酒駕在前金區衝撞過馬路的林姓男子一家四口，導致林男范姓妻子不幸身亡，林男和2名未成年女兒重傷慘劇！交通局事後會勘肇事地點，決議在國民街和河東路口增設一組紅綠燈號誌，並檢討當地行人穿越線動線，以保障行人過馬路安全。

林男一家四口12月26日晚間在前金區河東路和國民路口，穿越斑馬線準備到愛河賞燈，當時過往車輛未禮讓過馬路的林男一家人，導致林男一家四口站在路中央等待過往車輛時，慘遭酒駕的黃姓男子駕駛BMW衝撞，造成范姓妻子當場死亡，林男和2名未成年女兒重傷，酒駕毀了林男一家，至今3人仍不知深愛的妻子以及母親已身亡，林男的母親在向外界求援的記者會中，悲傷數度崩潰趴桌痛哭，令人相當不捨！

林男一家四口被酒駕男衝撞的肇事地點因發生酒駕死亡車禍，有網友質疑為何當地未設交通號誌，交通局表示，河東路和國民街路口短，因河東路和民生路以及河東路和大同路之間，有80公尺距離，交通號誌有連貫性，考量行人過馬路有充裕的時間，因此當初未設交通號誌。

交通局指出，河東路和國民街口發生酒駕死亡肇事案件後，前往會勘檢討後，決議在當地路口增設一組交通號誌，並將檢討行人穿越線的動線，今年已編列預算，將列為優先施作交通號誌的路口。

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