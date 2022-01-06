高雄市黃姓男子去年12月26日酒駕在前金區衝撞過馬路的林姓男子一家四口，導致林男范姓妻子不幸身亡，林男和2名未成年女兒重傷慘劇！交通局事後會勘肇事地點，決議在國民街和河東路口增設一組紅綠燈號誌，並檢討當地行人穿越線動線，以保障行人過馬路安全。
林男一家四口12月26日晚間在前金區河東路和國民路口，穿越斑馬線準備到愛河賞燈，當時過往車輛未禮讓過馬路的林男一家人，導致林男一家四口站在路中央等待過往車輛時，慘遭酒駕的黃姓男子駕駛BMW衝撞，造成范姓妻子當場死亡，林男和2名未成年女兒重傷，酒駕毀了林男一家，至今3人仍不知深愛的妻子以及母親已身亡，林男的母親在向外界求援的記者會中，悲傷數度崩潰趴桌痛哭，令人相當不捨！
林男一家四口被酒駕男衝撞的肇事地點因發生酒駕死亡車禍，有網友質疑為何當地未設交通號誌，交通局表示，河東路和國民街路口短，因河東路和民生路以及河東路和大同路之間，有80公尺距離，交通號誌有連貫性，考量行人過馬路有充裕的時間，因此當初未設交通號誌。
交通局指出，河東路和國民街口發生酒駕死亡肇事案件後，前往會勘檢討後，決議在當地路口增設一組交通號誌，並將檢討行人穿越線的動線，今年已編列預算，將列為優先施作交通號誌的路口。
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