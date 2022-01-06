通膨巨獸來勢洶洶，雲朗觀光執行長張安平今日示警，原物料在漲，能源也在漲，「通膨怎麼可能跑得掉？」過去這幾十年沒發生通膨，但通膨的可怕，是很多人都沒有見識過的，至於資產會不會泡沫化？「不要忘了地球是有地心引力」。

對於全球局勢，張安平表示，現在很多數據都在創高，不管是新冠肺炎染疫人數、股市創新高、房市也創新高，全部數據都在創高，這其實很異常、也是非常弔詭的情況，「或許我已經老了，真的也看不懂這樣的發展。」但各國都不希望升息，企業經營者只能把企業的營運調整到最好，來準備面對通膨這場硬仗。

張安平表示，通膨推升資產價格創高，對企業經營當然會有壓力，既然無可迴避，擔任企業經營者就是得面對，尤其在通膨之下，也不可能不給員工調薪。

張安平表示，企業經營要對得起員工，所以集團一定會調薪，不管是基於留才還是責任，都應該給員工更合理的薪資。不過他也坦言，全球目前都面臨缺工問題，這也是一個非常奇怪的現像，疫情過後，很多年輕人對於上班的積極度更低，很多年輕人都不想上班，這是全球現在都面臨的大問題，尤其是服務業。