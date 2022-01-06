立陶宛總統瑙塞達在推特宣稱：是台北，不是台灣。（摘自Gitanas Nauseda 臉書）

觀察者網6日報導，立陶宛總統瑙塞達就允許以「台灣」名義設立代表處一事「認錯」、坦承事先不知情、遭立陶宛外長反駁，還招來批評後。瑙塞達於當地時間5日在推特宣布，「我一直以來都支持促進立陶宛與台北的經濟紐帶，以及雙方互設非外交的貿易辦事處。」他強調，立陶宛是一個主權國家，尊重國際承諾，且有權和世界上其他國家與地區建立聯繫。

據立陶宛國家廣播電視台（LRT）4日報導，瑙塞達受訪表示，「立陶宛犯了一個錯誤，允許台當局以『台灣』之名在首都維爾紐斯開設代表處，從而引發了中方的強烈反應。」「我認為，錯誤不在開設辦事處，而是它的名稱沒有同我協調。」

在「設立台灣駐立陶宛代表處」一事的決定上，瑙塞達此前似乎有意撇清關係。瑙塞達的顧問早在去年12月20日澄清，總統並未參加開設「台灣代表處」的討論。

據LRT去年12月20日報導，總統顧問斯凱斯吉里特（Asta Skaisgirytė）受訪時表示，「開設（台灣駐立代表處）一事具體到細節上之後，一切都變得十分複雜。細節沒有與總統進行討論。直到引發公共騷動之前，總統都沒有參與討論。」但她宣稱，開設貿易辦公室一事「本質上沒有問題」。

然而據LRT消息，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）1月5日反駁稱，在開設「台灣駐立陶宛代表處」之前，他同總統瑙塞達協商了所有的步驟。

藍斯柏吉斯說：「在開設該代表處之前，我們不僅同總統討論了所有事情，所有的步驟也都進行了協商。我不想再討論這個問題了，因為正如我們所看到的，一些國內政策的細節很快就會轉移到我們的外交政策上，無論我還是總統都不希望那樣。」

無論瑙塞達事前知不知情，他的態度轉向引起了一些國內政客的批評。據立陶宛通訊社（ELTA）消息，立陶宛議長維克托麗婭·奇米莉特-尼爾森（Viktorija Čmilytė-Nielsen）在總統認錯當天質疑，為什麼在中國開始向立陶宛施加經濟和政治壓力後，總統才批評這一決定。「在做出決策後的頭幾個月裡，我很少聽到對它的批評：8月、9月，沒有這樣的話。直到現在，情況更緊張的時候，才出現了更多質疑的聲音。」

她反對稱，「我不認為這是個錯誤」，並且不同意瑙塞達對立陶宛政府外交政策的批評。

另外，據波羅的海通訊社（BNS）報導，在5日的記者會上，台灣駐立陶宛代表黃鈞耀宣布了向立陶宛加大投資的消息。黃鈞耀說，台灣正準備價值2億美元的投資基金，還計畫成立一個特別工作組，以促進雙方企業間合作，並「接收被中國大陸拒收的立陶宛商品」。